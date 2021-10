Policiais civis presos em festa com traficante desviavam drogas apreendidas em Manacapuru

Os policiais roubavam drogas de outros traficantes para vender a Edmar, e no momento da prisão todos estavam se divertindo em uma festa. As investigações iniciaram em Manaus há seis meses quando grandes apreensões de drogas passaram a não serem entregues na delegacia.

Manaus/AM - O traficante Edmar Ferreira Barcelar e três policiais civis foram presos durante a Operação Raio, em uma festa particular em um bar, nesta terça-feira (26), em Manacapuru, no Amazonas.

