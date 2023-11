Polícia retirou de circulação mais de 7kg de drogas e 32 armas, em outubro

Manaus/AM - O 1° Batalhão de Força Tática retirou de circulação 32 armas de fogo, em ações realizadas durante o mês de outubro, no Amazonas. Ainda no mesmo período, os militares da unidade efetuaram 23 prisões e apreenderam 7,6 quilos de drogas.

Segundo o comandante da PMAM, coronel Klinger Paiva, os números são resultado do empenho das equipes da Força Tática para reduzir os índices de criminalidade. “A nossa missão é inibir as ações criminosas na capital e interior. Nossos policiais militares estão trabalhando diariamente para combater a criminalidade e trazer mais segurança para a população”, afirmou o comandante-geral da Polícia Militar.

Os dados do batalhão apontam, ainda, que no último fim de semana do mês, foram apreendidas 18 armas de fogo, entre revólveres, pistolas, espingardas e uma submetralhadora, durante ações realizadas na capital amazonense e na Região Metropolitana de Manaus (RMM).

Drogas

As ações policiais no mês de outubro também resultaram na apreensão de 7,6 quilos de entorpecentes e R$ 3.358 em espécie, oriundos do tráfico de drogas no estado. A maioria do material ilícito foi apreendida em uma ocorrência registrada no dia 27 de outubro, no bairro Tarumã, zona oeste de Manaus, quando militares em patrulhamento apreenderam quatro quilos de cocaína.

Além das drogas, foram encontrados um rifle de calibre 44 e um revólver calibre 38, com cinco munições. Todo o material, que estava escondido dentro de uma bolsa em um barraco, foi encaminhado para o 19° Distrito Integrado de Polícia (DIP), para identificar e prender os responsáveis.

Denúncias - A Polícia Militar orienta a população que, ao tomar conhecimento de ações criminosas, informe imediatamente por meio do disque-denúncia 181, ou do 190.