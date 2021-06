Polícia recupera sete veículos roubados nas últimas 24 horas em Manaus

Por volta das 23h10, a equipe da 27ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) realizava patrulhamento ostensivo pela rua João Dourado, no bairro Novo Aleixo quando avistou um carro modelo Fiat Palio EDX, azul e de placa JWX-6020, aparentemente abandonado no local. Após consulta, foi identificado que o veículo possuía restrição de roubo. A proprietária, de 40 anos, foi acionada para comparecer à Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (DERFV), para onde o carro também havia sido levado. No local, foram executados todos os procedimentos legais previstos em lei.

