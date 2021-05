Polícia recupera motocicleta e outros 13 veículos roubados no Amazonas

Manaus/AM - Quatorze veículos foram recuperados durante operações policiais realizadas em Manaus e no município de Santo Antônio do Içá, a 880 quilômetros de Manaus, nas últimas 24 horas.



A equipe da 3ª CPM recuperou uma motocicleta Honda CG 125 Fan, de, cor prata e sem placa, após denúncia. O veículo teria sido escondido por indivíduos em uma área de mata nas proximidades do bairro Pantanal.

No local, os policiais identificaram a moto e, em consulta aos dados do veículo, perceberam que ela teve o motor trocado pelo de uma Honda CG 150 e que as numerações do motor e do chassi estavam raspadas, impossibilitando a localização das informações do proprietário.

A moto foi conduzida para a 53ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) para a busca de informações e demais procedimentos legais previstos em lei.

Os demais veículos, localizados nas zonas norte, centro-sul, leste, oeste e centro-oeste de Manaus, foram conduzidos às centrais de flagrante ou para a Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (DERFV) para os procedimentos cabíveis.



Veículos recuperados



Carros:

• Volkswagen Voyage City MB, cor vermelha – OAE-3F21

• Chevrolet Onix 10MT Joy, cor preta – PHM-4G87

• Jeep Renegade LNGTD AT, cor branca – RFK-9C87



Motos:

• Honda CG 125 Fan, cor prata – sem placa

• Honda CG 150 Titan EX, cor vermelha – PHB-1J14

• Honda CG 125 Fan, cor preta – JWX-3571

• Honda CG 125 Fan KS, cor vermelha – NOO-2789

• Honda CG 150 Fan ESI, cor cinza – NOW-6390

• Honda CG 150 Titan ESD, cor cinza – NOI-6560

• Honda NXR 150 Bros ESD, cor vermelha – NOY-3106

• Honda CG 150 Titan MIX KS, cor preta – NOQ-6895

• Honda CG 150 Fan ESDI, cor vermelha – OXM-3533

• Yamaha Fazer YS250, cor preta – NOR-3E33

• Honda CG 125 Fan ES, cor roxa – OAC-0099