Polícia recupera mais de 20 carros roubados em apenas 6 dias, em Manaus

Posteriormente à denúncia, o sistema identificou o veículo na rua Urucará, bairro Novo Aleixo, zona norte. Policiais da 4ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) localizam dois infratores, de 32 e 21 anos. Com eles, foram apreendidos dois revólveres falsos, três celulares, uma bolsa com documentos e um capacete. Um terceiro indivíduo fugiu.

No entanto, somente neste sábado (11), o sistema de câmeras inteligentes conseguiu auxiliar na recuperação de dez veículos em Manaus. Além de recuperar veículos, também são realizadas prisões em flagrante, apreensões de armas e drogas com o auxílio da ferramenta.

