Polícia recupera dois veículos roubados durante feriadão em Manaus

A Polícia Militar orienta à população que, ao tomar conhecimento de ações criminosas, informe imediatamente por meio do disque-denúncia 181, ou do 190.

Conforme relato policial, o proprietário foi até a unidade policial, informou que a sua moto foi furtada no quintal de sua residência, e pediu ajuda a equipe de serviço, pois sabia onde a mesma se encontrava. Diante da denúncia, a viatura se deslocou com a vítima, até o endereço e encontrou a moto. Como não havia boletim de ocorrência, o veículo foi entregue ao seu dono.

Em outra ação da 20ª Cicom, por volta das 7h45 desta quarta-feira (06/09) culminou na recuperação da motocicleta CG Starte, placa QZM-1G04, localizada no Tarumã Açu, próximo a vivenda do Pontal.

Na primeira ocorrência, a guarnição por volta das 13h, foi acionada pelo CIOPS, para se deslocar a rua Goiânia, Parque São Pedro, e averiguar denúncia que teria um carro roubado. A ação resultou na recuperação do Fiorino branco, de placa QZOF67, que estava abandonado no local.

A Polícia Militar do Amazonas (PMAM), por meio de ações distintas da 20ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), na terça-feira (05/09) e na manhã desta quarta-feira (06/09), recuperou dois veículos roubados. Os veículos foram localizadas no Parque São Pedro Tarumã Açu, próximo a vivenda do Pontal e no Parque São Pedro, zona oeste de Manaus.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.