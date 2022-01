Polícia recupera 5 veículos roubados durante fim de semana; veja lista

Manaus/AM - Cerca de cinco veículos roubados foram recuperados durante ações policiais realizadas nos bairros Cidade Nova, Aleixo, Santo Agostinho, Coroado e Tancredo Neves, localizados nas zonas norte, centro-sul, leste e oeste de Manaus.

Veículos localizados: 05 • Fiat Uno Eletronic, cor vermelha – JWF-4520 • Honda CG 125 Fan KS, cor vermelha – OAO-9495 • Honda CG 150 Titan EX, cor preta – OAM-6723 • Yamaha FZ25 Fazer, cor branca – PHP-1891 • Honda CG 160 Start, cor preta – PHO8A84 Denúncias – A Polícia Militar orienta à população que informe imediatamente ao tomar conhecimento de qualquer ação criminosa, por meio do disque-denúncia 181 ou pelo 190.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.