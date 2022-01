Morre homem que foi jogado de palafita durante sessão de espancamento no Amazonas

Manaus/AM - Rosinaldo dos Santos Monteiro, 54 anos, morreu no Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, na noite de domingo (9), onde estava internado desde o dia 26 de dezembro, após ter sido brutalmente espancado em Itacoatiara, no Amazonas. Segundo informações de policiais que atenderam a ocorrência ainda no município, a vítima apresentava ferimentos decorrentes de agressão física, e, também, foi constatado que a mesma caiu de uma palafita de dois metros e meio de altura. Os criminosos responsáveis pelo crime ainda não foram encontrados. O caso segue em investigação da Polícia Civil.

