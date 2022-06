Polícia recupera 3 veículos roubados nas zonas Norte e Leste de Manaus

As ações fazem parte do programa Amazonas Mais Seguro, com um trabalho integrado entre as forças de segurança do estado em combate à criminalidade.

Após a localização do veículo, a vítima de 44 anos foi até o local, e a ocorrência foi registrada no 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Em outra ação, por volta das 23h53, equipe de SEG do BPTran recuperou um veículo na rua Boldo, bairro Jorge Teixeira, na zona leste, após receber denúncia anônima, via linha direta, relatando que um motorista de aplicativo havia tido seu veículo roubado por um casal que havia se passado por passageiro, e que o carro estava abandonado nas adjacências.

Nesta quinta-feira (02/06), por volta das 19h, durante barreira policial, militares do BPTran detiveram um homem de 29 anos que conduzia uma motocicleta modelo Honda CG 150, de cor preta e placa NOJ 3181, na avenida Arquiteto José Henrique B. Rodrigues, bairro Monte das Oliveiras. Em consulta a sistema de informações policiais, a equipe constatou que o veículo tinha restrição de roubo e estava com o chassi adulterado.

