Estuprada ao sair de festa em Manaus, vítima reconheceu criminoso em reportagem

Posteriormente, um denunciante informou onde o suspeito estava. Com mandado de prisão expedido, o suspeito foi localizado e detido em via pública no bairro Cachoeirinha, na zona Sul de Manaus. Kenedy vai responder por estupro qualificado e ficará à disposição do Poder Judiciário.

Manaus/AM - Uma adolescente de 16 anos que foi estuprada após sair de uma festa no bairro São Raimundo, na zona Oeste de Manaus, informou à polícia que reconheceu o suspeito Kenedy Marques dos Santos, 27, em uma reportagem em que ele aparece trocando tiros com criminosos.

