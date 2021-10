Polícia recupera 15 veículos roubados, nas últimas 24h, em Manaus; veja

Denúncias - A Polícia Militar orienta à população que, ao tomar conhecimento de ações criminosas, informe imediatamente por meio do disque-denúncia 181, ou do 190.

Os infratores receberam voz de prisão e foram conduzidos, juntamente com o carro e a arma de fogo, para o 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP). No local foi constatado que um deles tinha passagem policial por roubo.

Com os ocupantes do carro, foi encontrado um revólver de calibre 38, com três munições intactas. Em consulta pela placa, os militares identificaram restrição de roubo do veículo.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.