Motorista de app é baleado e criminosos são presos durante perseguição policial em Manaus

Após o crime, os suspeitos correram e, em seguida, roubaram um carro, modelo Honda City, de cor prata. No entanto, eles perderam o controle do veículo e colidiram contra um poste, na Rua Visconde de Sinimbú, no bairro Parque das Laranjeiras, na zona Centro-Sul de Manaus, ao serem perseguidos por policiais da 6ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom). Com a dupla, foram encontrados um revólver calibre 38 e seis munições, sendo duas deflagradas.

De acordo com a polícia, o motorista de aplicativo foi baleado no tórax durante uma tentativa de assalto. Ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), e o estado de saúde dele não foi divulgado.

Manaus/AM - O motorista de aplicativo, identificado como Luiz Carlos de Almeida, foi baleado por dois homens, na noite desta terça-feira (05), na avenida Timbiras, nas proximidades do Timbiras Park, no bairro Cidade Nova, zona Norte de Manaus.

