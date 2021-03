Polícia recupera 13 veículos roubados em Manaus; veja lista

Manaus/AM - Entre a terça-feira (16) e a madrugada desta quarta-feira (17), a Polícia Militar localizou e recuperou um total de 13 veículos, sendo sete motocicletas e seis carros com restrição de roubo e outras irregularidades, nas zonas norte, sul e leste da capital amazonense. As ações envolveram os efetivos de nove Companhias Interativas Comunitárias (Cicoms) diferentes.

Na terça-feira, por volta das 18h40, a equipe da 11ª Cicom apreendeu uma motocicleta com restrição de roubo, que estava sendo usada em roubos. A ação ocorreu durante averiguação de denúncia de roubo na alameda Cosme Ferreira, no Coroado. Ao chegar ao local, os militares encontraram o suspeito, que depois foi identificado como sendo um adolescente, detido por populares.

Com o suspeito, além da motocicleta, foi apreendida ainda uma arma de fogo caseira de calibre 36, usada nos roubos, e o aparelho celular de uma vítima. O adolescente foi encaminhado, juntamente com o material apreendido, para a Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai), onde ficou à disposição da justiça.

Em outra ocorrência, na estrada do Aleixo, bairro Colônia Antônio Aleixo, um homem de 22 anos foi detido após ser abordado por militares da 28ª Cicom. Ele conduzia uma motocicleta de cor azul, com o número do chassi e a placa adulterados. O veículo e o suspeito foram encaminhados para o 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Ainda na zona leste, a guarnição da 25ª Cicom recuperou dois carros no bairro Zumbi, sendo um Chevrolet Classic, de cor cinza, e um Chevrolet Onix, de cor preta. Ambos foram encaminhados à Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (DERFV) para os procedimentos legais.

Dois veículos abandonados com restrição de roubo foram recuperados por policiais militares da 30ª Cicom, sendo eles um carro Fiat Uno, de cor prata, localizado no bairro João Paulo, e um Chevrolet Prisma Joy, de cor branca, localizado no Distrito Industrial II. Os veículos foram levados ao 14º DIP para os procedimentos cabíveis.

Na zona norte, a equipe da 18ª Cicom recuperou um carro modelo Renault Logan, de cor preta, no bairro Colônia Santo Antônio, que foi levado para a DERFV. Além do carro, duas motocicletas, sendo elas: uma Yamaha XTZ 125, de cor azul, e uma Honda CG 160 Start, de cor vermelha, foram recuperadas no bairro e devolvidas em seguida aos respectivos proprietários, em razão de terem sido roubadas momentos antes da apreensão e não terem chegado a ter restrições registradas nas placas.

Outras três motocicletas foram recuperadas na zona norte. Uma Honda Fan CG 150, de cor verde, foi apreendida pela guarnição policial da 27ª Cicom no bairro Novo Aleixo e devolvida ao proprietário; uma Honda NXR 160, de cor vermelha, foi recuperada pela 26ª Cicom no bairro Santa Etelvina, e também devolvida ao dono; e uma Honda NXR 160 Bros, de cor preta, foi localizada pela 6ª Cicom no bairro Colônia Terra Nova, e encaminhada ao 6º DIP para os procedimentos legais.

A 2ª Cicom recuperou um carro modelo Kombi Carat, de cor branca, no bairro Educandos, na zona sul de Manaus. Os policiais constataram a restrição de roubo e apresentaram o veículo no 1º DIP.