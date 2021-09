Polícia recupera 12 veículos roubados neste fim de semana em Manaus; veja

Chegando ao local, os militares foram informados que o veículo havia sido deixado no lugar no dia anterior e havia permanecido abandonado desde então. A equipe realizou consulta da placa da moto e constatou que constava restrição de roubo.

Por volta das 14h45 do domingo (12), a equipe da 9ª Cicom foi acionada para conferir uma moto modelo Honda/Pop 110I, de cor preta e placa PHY-2E44, que estaria abandonada nas proximidades da rotatória da Grande Família, no bairro São José, na zona leste de Manaus.

Manaus/AM - Neste fim de semana, a Polícia Militar do Amazonas (PMAM) recuperou 12 veículos com restrição de roubo ou furto, nas zonas norte, sul, leste e oeste de Manaus.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.