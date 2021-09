Manaus/AM - Um grupo de assaltantes caiu com um carro em um igarapé no bairro Monte pascoal, zona Norte de Manaus.

Assaltantes caem com carro em igarapé ao tentarem fugir da polícia em Manaus pic.twitter.com/rMKzX68mi8 — PORTAL DO HOLANDA VÍDEOS (@tvholanda) September 14, 2021

De acordo com a Polícia Militar, o grupo havia acabado de assaltar uma lanchonete na área, quando viu uma viatura da PM e empreendeu fuga do local, porém o motorista acabou perdendo o controle e caiu com o carro no Igarapé.

Ainda de acordo com a polícia, os criminosos jogaram na água a arma que foi usada no assalto. Dois homens foram presos. O caso foi registrado no 6º Distrito Integrado de Polícia.

