Polícia recupera 12 veículos roubados nas últimas 24h em Manaus; Veja lista

Todos os carros e motos recuperados foram conduzidos para a Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (DERFV) ou para as centrais de flagrante das respectivas áreas. Veja lista Carros: 08 • Fiat Siena EL Flex, cor cinza – OAC6546 • Toyota Etios SD PLT15 AT, cor prata – PHJ6D20 • Fiat Mobi Drive, cor preta – NUH6706 • GM Montana Conquest, cor preta – NOS2827 • Renault Sandero ZEN10MT, cor cinza – NAW4J85 • VW Gol I, cor verde – JWX7810 • Chevrolet Onix Joy Black, cor branca – QZD8H16 • Fiat Uno Way 1.0, cor vermelha – OXM8801 Motos: 04 • Honda CG 125 Fan, cor preta – JXR2473 • Yamaha XTZ250 Lander, cor azul – QZB2C96 • Honda CG150 Start, cor preta – PHG2996 • Honda CG 150 Titan ES, cor prata – JXY3728

