Polícia realiza operação em áreas comerciais alvos de assaltantes em Manaus

Manaus/AM - A Polícia Militar e do Núcleo Especializado em Operações de Trânsito (NEOT), do Detran-AM, relizou na noite desta terça-feira, a Operação Cidade Segura que tem como objetivo reforçar a segurança em áreas comerciais que têm sofirdo com constantes assaltos.

A ação ocorreu na Zona Centro-Sul, no Conjunto Vieralves e adjacências. De acordo com o secretário de segurança pública, general Mansur, o modelo de operação integrada será adotado em toda Manaus, nas zonas comerciais dos bairros.

O agentes do Núcleo Especializado em Operações de Trânsito (Neot), do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), intensificaram a operação com duas barreiras de fiscalização.

As ações da Polícia Militar começaram desde as primeiras horas da tarde, com abordagens em regiões alvos de denúncias da população.