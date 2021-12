Polícia procura trio suspeito de roubar R$ 28 mil de casa lotérica no Amazonas

Eles roubaram celulares e a quantia de R$ 28 mil do estabelecimento: "Começamos as diligências em busca do trio, mas eles fugiram em motocicletas por uma área de mata nas proximidades da rodovia AM-354”, explicou o gestor.

Manaus/AM - Felipe Fernandes de Souza, conhecido como “Fala fino”, Deivid, e outro homem identificado apenas como Gilvan estão sendo procurados pela polícia como autores do roubo à uma casa lotérica localizada no município de Manaquiri.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.