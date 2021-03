Polícia procura suspeitos de integrar organização criminosa no Amazonas

De acordo com o delegado Cícero Túlio, titular da DERFV, os policiais conseguiram identificar que essa quadrilha integrava um núcleo operacional de uma organização criminosa, responsável por realizar os roubos para que fossem, posteriormente, adulterados a fim de dificultar a ação da polícia. Ao longo da manhã desta terça-feira (02/03), oito integrantes do grupo criminoso foram presos.

