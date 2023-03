Polícia procura dupla envolvida em morte de cabo da PM em bar em Manaus

Manaus/AM – A polícia pede ajuda da população para encontrar dois suspeitos de participarem do assassinato o cano da PM, João Marcos Torres dos Santos, de 39 anos, morto durante um ataque em um bar no bairro Nova Cidade, nessa quinta-feira (30).

Samuel dos Santos Barbosa e Alexandre de Souza Batista, o vulgo “Teteco”, foram identificados por meio de câmeras de segurança que flagraram toda ação.

Nas imagens, é Alexandre quem dá o primeiro tiro que atinge a perna do cabo. “Ele tem várias passagens pela polícia, é uma pessoa já conhecida no mundo do crime, vulgo Teteco”, destaca o delegado Ricardo Cunha.

Teteco é um dos homens que fogem em uma motocicleta após o grupo matar e roubar a arma do policial. O outro foragido é Samuel,

Além da dupla, uma mulher que chegou ao estabelecimento na moto com Teteco também está na mira da polícia, mas ainda não foi identificada.

Até o momento, a polícia prendeu um dos envolvidos no crime e matou outro em uma troca de tiros. Quem tiver informações sobre Alexandre e Samuel, pode entrar em contato com a polícia por meio do telefone 181.