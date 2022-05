Polícia prende suspeitos de tráfico de drogas e homicídios no interior do Amazonas

A autoridade policial ressaltou que a operação foi realizada a fim de cumprir com o trabalho policial já desempenhado no município, visando combater o tráfico de trocas e evitar outras práticas criminosas que estariam ocorrendo naquela localidade.

Manaus/AM - A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) deflagrou, nesta sexta-feira (06), a segunda fase da Operação Itapiranga Segura. O objetivo principal da ação foi coibir e neutralizar as ocorrências de criminalidade naquele município. Os alvos da operação tinham envolvimentos com o tráfico de drogas, homicídios e furto qualificado.

