Estudante de medicina de Manaus suspeito de estuprar 4 crianças segue foragido após 7 meses

Marcos estudava medicina em uma faculdade particular de Manaus, tem visto para os Estados Unidos e a mãe já morou em Portugal, o que facilitaria a saída do Brasil.

O advogado da família das vítimas, que são primas, Rodrigo Araújo, afirmou que os parentes de Marcos estão o ajudando a fugir. "O que a gente quer é que esse caso não perca voz, para que não venha a cair numa vala comum de mais um crime. E é o que está acontecendo, infelizmente. Com ele está foragido, a gente termina por perceber que os crimes que ele cometeu contra pessoas, crianças diferentes, estão beirando a impunidade. E a gente sabe que a família paterna e materna, estão ajudando ele a se manter foragido nesses sete meses, além dos custos do processo, já que constituiu advogado", disse ele ao G1 Piauí.

Em outubro do ano passado, Marcos foi indiciado pela Polícia Civil do Piauí por estupro de vulnerável contra as vítimas que têm entre 3 e 15 anos.

