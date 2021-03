Polícia prende suspeito de comandar tráfico de drogas em bairro no Amazonas

Manaus/AM - Rael de Lima Ferreira, 34, foi preso em cumprimento a mandado de prisão preventiva por policiais da Delegacia Especializada de Polícia (DEP) de Eirunepé, nesta quarta-feira (03), por suspeita de praticar o crime de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.



De acordo com o investigador de polícia Gonzaga Júnior, o homem é suspeito de comandar a rede de tráfico de drogas no bairro da Baixada. As diligências iniciaram após o mandado de prisão em nome dele ser expedido pelo juiz Jean Carlos Pimentel, da Vara Única da Comarca de Eirunepé.



“As investigações apontaram que o indivíduo estava escondido em uma comunidade identificada como Rio Eiru e, posteriormente, iria para uma casa no bairro Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, naquele município. Ele alegava que devido à enchente em Eirunepé, não conseguiríamos prendê-lo”, informou Gonzaga.



Ainda conforme o gestor da DEP, as equipes se deslocaram de canoa até o local e, durante a abordagem, Rael tentou fugir pelo rio, mas foi alcançado. Na casa dele, os policiais apreenderam, ainda, uma arma de fogo e munições.



Rael irá responder pelos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Ao término dos procedimentos cabíveis, ele permanecerá na carceragem da DEP, à disposição da Justiça.