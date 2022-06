Polícia prende mais de 40 pessoas na primeira semana de junho no Amazonas

A PC-AM, por meio do Departamento de Polícia do Interior (DPI) e da 31ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Iranduba (a 27 quilômetros de Manaus), deflagrou a Operação Interior Mais Seguro – Rescaldo, que resultou nas prisões de quatro pessoas envolvidas em vários crimes naquele município, bem como na apreensão de armas de fogo e diversas munições.

Manaus/AM - Em continuidade aos trabalhos para combater à criminalidade, a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) prendeu, ao longo da primeira semana do mês de junho, 43 indivíduos e apreendeu sete adolescentes. As ações policiais ocorreram na capital e no interior do Amazonas, a fim de garantir o bem-estar da população.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.