Homem é preso e 2 motos são apreendidas em ações distintas em Manaus

O condutor ao ser questionado contou ter comprado o veículo há poucos dias. Ele foi conduzido, juntamente com a motocicleta apreendida, para o 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde após consultas de numerações de chassis e motor, verificaram a adulteração com divergências na consulta da placa do veículo.

Manaus/AM - Um homem, não identificado, foi preso e 2 motos com placas clonadas foram apreendidas, nesta sexta-feira (03), em ações distintas dos Policiais militares da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), no bairro Jorge Teixeira, na zona leste de Manaus.

