Polícia prende homem por homicídio após briga em balneário no Amazonas

Ainda conforme o Gestor, Sebastião estaria sendo ameaçado por um homem identificado como Matheus, que há duas semanas antes do crime, o mesmo teria furtado três vezes seguidas açaí do sítio, onde o autor morava.

“Sebastião teria ido armado ao balneário da ponte, local do crime, e teria ido até as vias de fato contra a vítima, após uma suposta discussão, o mesmo pegou uma arma caseira, que estava escondida nas proximidades, e efetuou um disparo contra o homem. Em seguida desferiu duas facadas contra a vítima, a qual ainda deu entrada com vida no hospital local, porém não resistiu aos ferimentos e foi a óbito”, explicou Cardoso.

Na ocasião, a equipe da guarnição da Polícia Militar que auxiliava durante a diligência, encontrou a arma utilizada para a execução do crime, enquanto o próprio gestor da DIP se dirigia até o local do ocorrido para apurar os fatos.

De acordo com o escrivão Emerson Cardoso, a equipe de investigação recebeu denúncias sobre um possível homicídio que teria ocorrido no entorno da Comunidade da Ponte, localizada na zona rural, e que a vítima teria sido socorrida e encaminhada a uma unidade hospitalar da cidade.

