Polícia prende 64 pessoas queimando área verde em Manaus

Algumas pessoas conseguiram fugir da ação policial deste domingo. De acordo com o tenente-coronel Marcio, os traficantes também estavam cooptando indígenas para realização do desmatamento ilegal.

De acordo com tenente-coronel Marcio Leite, comandante do CPA Leste, as prisões ocorreram momentos antes do início do desmatamento total da área. A PM ainda efetuou a apreensão de equipamentos.

Manaus/AM - A Polícia Militar do Amazonas prendeu mais 64 pessoas neste domingo (15) durante operação contra queimadas em Manaus. A ação foi realizada no bairro Distrito Industrial II, após denúncias apontarem que um grupo de pessoas estava invadindo uma área verde para desmatar e realizar queimadas na Zona Leste da capital.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.