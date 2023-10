Mulher é presa após assaltar motorista de app na BR-174

Manaus/AM - Uma mulher de 19 anos foi presa, nesta sexta-feira (13), por suspeita de assaltar um motorista de aplicativo no quilômetro 05, da rodovia BR-174, que liga Manaus a Presidente Figueiredo, no interior do Amazonas. O nome dela não foi divulgado pela polícia.

Por volta das 14h40, a equipe policial recebeu denúncia relatando que um motorista de app teria sido assaltado. Já no local indicado, os policiais conseguiram prender a suspeita, que confessou o crime. Com ela, foram encontrados um celular, uma bolsa e um cordão. A ocorrência foi registrada no 19° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Denúncias – A Polícia Militar orienta a população que, ao tomar conhecimento de ações criminosas, informe imediatamente por meio do disque-denúncia 181 ou do 190.