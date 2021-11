Polícia prende 19 pessoas e apreende 7 armas no fim de semana no Amazonas

Manaus/AM - A Polícia Militar do Amazonas (PMAM) prendeu 19 pessoas durante os patrulhamentos ostensivos e preventivos realizados durante o fim de semana em Manaus e no interior do estado. As ações ocorreram entre a sexta-feira (29/10) e a madrugada de hoje (1º/11). As ocorrências foram registradas em Manaus e nos municípios de Caapiranga, Humaitá e Maués.

Crimes como tráfico de drogas, roubo e porte ilegal de arma de fogo motivaram as prisões. Na capital amazonense, os bairros que registraram maiores ocorrências foram o Centro e Jorge Teixeira.

Dentre as detenções, um homem foi preso em cumprimento a mandado de prisão pelo crime de homicídio. Ao todo, foram apreendidas mais de 700 porções de entorpecentes, quatro balanças de precisão, sete armas de fogo, 25 munições e R$ 217 em espécie.

Na madrugada de sábado (30/10), no bairro Flores, zona centro-sul, policiais militares da Força Tática prenderam um homem, 25, em flagrante. Com o suspeito, foram apreendidas uma pistola, oito munições intactas, duas porções de maconha, uma balança de precisão e um aparelho celular. O homem foi encaminhado para o 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Um homem identificado como Tiago de Magalhães Gomes foi preso por policiais militares da 18ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), com um mandado de prisão em aberto pelo crime de roubo majorado. A prisão ocorreu no bairro Cidade Nova, zona norte. Com o suspeito, os policiais recuperaram um veículo modelo Onix, de cor prata e placa PHD-6554, com restrição de roubo.

Na manhã do domingo (31/10), policiais militares da 14ª Cicom prenderam um homem, 23, pelo crime de tráfico de drogas no bairro Jorge Teixeira, zona leste. Com ele, foram apreendidas 111 porções de oxi e cocaína, 25 gramas de skunk, uma balança de precisão e R$ 35 em espécie. O suspeito foi encaminhado para o 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Interior – Em ação conjunta no município de Maués (a 276 quilômetros de Manaus), policiais da 10ª Companhia Independente de Polícia Militar e Policiais Civis do 48º Distrito Integrado de Polícia (DIP) recuperaram uma motocicleta Fazer 150, Yamaha, cor Laranja, que havia sido usada em um roubo em um posto de gasolina. A apreensão ocorreu na manhã de sexta-feira (29/10).

Em Caapiranga (a 134 quilômetros de Manaus), policiais militares prenderam um foragido da justiça no porto da cidade, na tarde de sábado (30/10). O suspeito tinha mandado de prisão em seu nome, suspeito de ter matado e esquartejado um indígena no município de Novo Airão. O homem foi conduzido à 32ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), onde permanece preso.

Policiais militares do 4º Batalhão de Polícia Militar (BPM) em Humaitá (a 590 quilômetros da capital) prenderam um homem, 21, após ele ser flagrado pilotando uma motocicleta com restrição de roubo. O suspeito foi conduzido à 8ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP).