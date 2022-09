Polícia pede prisão preventiva de suspeito de agredir 8 mulheres em Manaus

Manaus/AM - A Polícia Civil do Amazonas divulgou a foto de Kzam Matos Martins, 26, procurado após ser flagrado em vídeo agredindo uma mulher, de 22 anos, com soco no rosto após ela recusar ficar com ele, no bairro Aleixo, na zona Sul de Manaus. Cerca de 8 mulheres já o denunciaram após repercussão do caso.

Segundo o delegado Torquato Mozer, foi solicitado ao Poder Judiciário o mandado de prisão preventiva de Kzam. “Além deste caso, outras vítimas relataram que se recusaram a ter uma troca afetiva com o indivíduo, ocasião em que ele se alterou e as agrediu fisicamente e verbalmente. Na delegacia, recebemos algumas delas com relatos parecidos. Se uma mulher se recusa a se relacionar com ele, ele age de forma violenta, como uma tentativa de coagi-las a permitirem o relacionamento”, disse.

Quem tiver informações sobre o paradeiro do Kzam, pode entrar em contato com o número (92) 98558-1111, disque-denúncia do 11° DIP, ou pelo o 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM). “A identidade do informante será preservada”, assegurou o delegado.

