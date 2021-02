Polícia ouve testemunhas sobre morte de criança em hospital do Amazonas

Manaus/AM - Quatro pessoas foram ouvidas pela Polícia Civil do Amazonas sobre morte de Saimon Gabriel Freitas Neri da Costa, de apenas 6 anos, na última quinta-feira (18), no hospital Dr. Hamilton Cidade, no município de Manicoré, interior do Amazonas.

A mãe da criança denunciou à polícia que o menino teria dado entrada no hospital do município com braço quebrado e morreu após tomar uma superdosagem de anestesia. No documento do hospital consta que Saimon tomou três doses de anestesia, sofreu uma parada cardíaca e morreu depois de passar 12 horas internado na UTI.

O médico responsável pelo atendimento da criança foi afastado do hospital e o Ministério Público abriu uma investigação sobre o caso.