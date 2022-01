Polícia Militar prendeu oito pessoas nas últimas 24 horas, no Amazonas

A prisão aconteceu na rua 5, bairro Grande Vitória, durante policiamento ostensivo. O suspeito estava em posse de 33 porções de entorpecentes entre oxi e cocaína, além de uma arma caseira, uma balança de precisão, dois rádios comunicadores e um celular. O homem foi apresentado no 39º DIP do município.

No bairro Petrópolis, zona sul de Manaus, policiais da 3ª Cicom prenderam dois homens de 21 e 23 anos, após roubo de celular na noite de terça-feira. A prisão aconteceu na rua Delfim de Souza, durante o patrulhamento ostensivo. No momento da prisão, a dupla estava em um veículo modelo Gol, cor branca, sem restrição de roubo e furto. Os suspeitos foram encaminhados para o 1º DIP.

