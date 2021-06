Polícia investiga caso de idosa esquartejada pelo filho em Manaus

Ainda conforme autoridade policial, no momento da prisão, que foi realizada por policiais militares, o homem não resistiu, mas estava bastante alterado. Uma arma branca utilizada no delito foi apreendida e passará por perícia.

O delegado informou que o assassino pode ter sido motivado pela esquizofrenia, mas isso ainda foi esclarecido: “Ainda não temos certeza de qual a motivação do crime, porém, a cena vista foi chocante, o que deixava claro que o autor estaria em um momento de surto psicótico, o que será comprovado com o resultado dos laudos”.

Maria de Fátima Matos da Silva tinha 65 anos e morava sozinha com o assassino. Segundo o delegado Charles Araújo, ela foi morta ainda na madrugada e no momento em que o crime foi descoberto, o filho se preparava para tentar esconder o corpo.

