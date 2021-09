Polícia frustra tentativa de fuga e motim de detentos no Amazonas

Manaus/AM - Um motim e uma tentativa de fuga de detentos foram impedidos por policiais militares do 3º Grupamento de Polícia Militar (GPM) em ação conjunta com servidores da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), em Silves.

As equipes em serviço do 3º GPM, em conjunto com servidores da PC-AM, foram mobilizadas por volta das 17h15 para agir na contenção de motim e tentativa de fuga de detentos na unidade prisional. Na ação, as equipes de segurança conseguiram conter os internos e frustrar a ação delituosa na unidade.

Em continuidade aos procedimentos, foi realizada uma revista pessoal e nas celas, tendo sido encontrados vários materiais ilegais com os custodiados. Ao todo, foram apreendidos quatro aparelhos celulares e diversos carregadores; diversas armas brancas tipo facas e estoques; uma serra metálica utilizada pelos presos para cortar as grades dos basculantes; apetrechos diversos; e três redes usadas como as chamadas “teresas”, durante o princípio de rebelião.

Durante a ocorrência, um dos detentos sofreu agressões ocasionadas pelos colegas de cela e, após os procedimentos de revista na unidade prisional, foi encaminhado para o Hospital e Pronto-Socorro Delphina Aziz, na capital, para atendimento médico e demais procedimentos de praxe. A ação das polícias Militar e Civil culminou no restabelecimento da ordem.