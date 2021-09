Um terceiro homem conseguir tirar a faca do suspeito e a briga continua com pedradas, socos e chutes. Os demais populares que presenciaram o crime se distanciaram até que o suspeito fugiu.

Nas imagens é possível perceber que o suspeito pega uma faca e fere a vítima no rosto. Em seguida, ele se arma com uma barra de ferro e um pedaço de madeira e começa a bater nas costas da vítima.

De acordo com policiais da 4ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a vítima começou uma discussão com um suspeito que se armou com o que encontrou pela frente. A briga que começou na rua, terminou dentro de uma oficina mecânica.

Homem tenta matar rival com barra de ferro e facada no rosto em Manaus; Vídeo pic.twitter.com/18zXJGpX20

Manaus/AM - Um homem, até o momento não identificado, foi agredido a pauladas, pedradas e ainda foi esfaqueado no rosto durante uma tentativa de homicídio registrada nessa terça-feira (31), na Rua Santa Maria, no bairro Zumbi dos Palmares, Zona Leste de Manaus. Um vídeo flagrou o momento exato das agressões.

