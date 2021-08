Polícia 'estoura' fábrica clandestina que produzia armas para facções em Manaus

Os policiais chegaram à casa usada por eles como fábrica do crime, após uma denúncia anônima. No momento do flagrante, eles estavam confeccionando um arsenal.

Manaus/AM - Dois homens, que não tiveram os nomes divulgados, foram presos por fabricarem armas caseiras para facções. As prisões ocorreram por volta das 4h desta terça-feira (24), no bairro São José.

