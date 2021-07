Polícia 'estoura' boca de fumo no interior do Amazonas

Manaus/AM - Pedro Lucas Matos de Moraes, de 21 anos, conhecido como ‘Pedrinho’, foi preso em cumprimento do mandado de prisão preventiva neste sábado (03) no município de Caapiranga, interior do Amazonas.

De acordo com o delegado Mateus Imperatriz, titular da unidade policial, as equipes se deslocaram ao endereço de Pedro onde conseguiram cumprir a ordem judicial em nome dele.

“No decorrer da operação, também tínhamos um outro mandado de prisão para cumprir em nome de Cristian, mas o mesmo conseguiu fugir. Ao perceber a chegada das nossas equipes, ele pulou no rio e entrou em uma área de mata”, contou o delegado.

Durante revista na casa de Cristian, os policiais encontraram duas porções de cocaína, 125 trouxinhas e mais duas porções de oxi, dois aparelhos celulares, materiais para embalo de entorpecentes e a quantia de R$ 260 em espécie, provenientes da venda do material ilícito. As ordens judiciais em nome da dupla foram expedidas no dia 2 de julho deste ano, pelo juiz Silvania Corrêa Pereira, da Vara da Única da Comarca de Caapiranga.

Pedro foi conduzido à sede da 32ª DIP e irá responder por tráfico de drogas. Após o término dos procedimentos cabíveis, ele permanecerá custodiado na carceragem da delegacia, à disposição da Justiça.

Disque-denúncia – Quem possuir informações sobre o paradeiro de Cristian, pode entrar em contato pelo 181, o disque-denúncia da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).