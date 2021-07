Criminosos são presos com drogas, armas e animais silvestres no Amazonas

Após as diligências em cumprimento aos mandados, foram presos cinco suspeitos, com idade entre 18 e 23 anos. Dois adolescentes de 17 anos também foram aprendidos.

De acordo com a polícia, a ação se deu por volta das 6h30, após receberem denúncias da população informando que um bando criminoso estava comercializando drogas e fazendo “cobranças” aos devedores do tráfico, no bairro De Fátima.

Manaus/AM - Um grupo criminoso ligado ao tráfico de drogas em Carauari, no interior do Amazonas, foi preso nesse domingo (4) após uma operação policial. Ao todo, foram presos cinco suspeitos e apreendidos dois adolescentes.

