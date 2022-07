Polícia encontra caderno de anotações que podem levar ao chefe do tráfico da ZL de Manaus

"Conseguimos obter informações relevantes, como cadernos com anotações de drogas, que vão de encontro com o que os investigadores já obtiveram e com o que os policiais militares conseguem durante o patrulhamento nas ruas. Isso vai ajudar, para que em um segundo momento descobrir quem são os principais autores, não só as mulas que só vendem, mas quem comanda", explicou o Mozer.

O principal foco da operação, segundo o delegado Torquato Mozer, titular do 11° Distrito Integrado de Polícia (DIP), é colher informações sobre como o tráfico de drogas está sendo coordenado, para que em uma próxima oportunidade, os agentes consigam capturar os "cabeças" e não as "mulas".

Manaus/AM - Uma operação para descobrir os mandantes do tráfico de drogas que atuam na Zona Leste de Manaus foi deflagrada, nesta quinta-feira (21). Durante a operação realizada pelas equipes da 3° Seccional Leste com a Polícia Civil e Militar, um homem, de 48 anos, foi preso em flagrante.

