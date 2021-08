Polícia divulga foto do principal suspeito da morte dos meninos de Belford Roxo

O principal suspeito da morte dos três meninos de Belford Roxo, ocorrida em dezembro do ano passado, é gerente do tráfico de drogas do Castelar, Wiler Castro da Silva, o "Estala”. As informações foram divulgadas nesta sexta-feira (20).

De acordo com o G1, a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense informou esta semana, desde o desaparecimento das crianças, que os meninos podem ter sido mortos pelo tráfico de drogas.

Segundo a polícia, Estala, que tem 25 anos e está foragido do sistema penitenciário, foi um dos indiciados pela tortura contra um homem acusado injustamente pelo crime. Segundo as investigações da DHBF, ele pressionou para que o suposto suspeito fosse morto.

A morte só não aconteceu devido às ordens de outro traficante: José Carlos dos Prazeres, o "Piranha”, que determinou a tortura e as agressões. Segundo as investigações, Piranha, que vive na Penha, Zona Norte do Rio, está acima de Estala na hierarquia da facção criminosa.