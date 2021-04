Polícia detém quatro pessoas e apreende drogas e notas falsas em Manaus

Manaus/AM - Quatro jovens com idades de 19, 20, 21 e 22 anos, foram detidos, além de drogas e notas de dinheiro falsificadas apreendidas, em diferentes ações entre a noite de domingo (25) e a madrugada desta segunda-feira (26). As ações ocorreram nos bairros Santa Etelvina e Monte das Oliveiras, ambos na zona Norte da capital.

Na noite de domingo, uma equipe militar deteve um jovem de 22 anos em posse de dinheiro falsificado, na avenida 7 de Maio, bairro Santa Etelvina. Os policiais foram acionados pela vítima, proprietária de um bar, relatando que um cliente teria passado quatro notas de R$ 100 falsas no estabelecimento. No local, a equipe abordou o cliente, com quem foi encontrado o dinheiro falso. O indivíduo recebeu voz de prisão e ainda tentou resistir à detenção, mas foi contido e levado para o 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP).



Na madrugada desta segunda, policiais detiveram três jovens por tráfico de entorpecentes após abordagem na avenida Preciosa, bairro Monte das Oliveiras. Os três ainda tentaram fugir ao avistar a viatura, mas foram alcançados. Com eles foram encontradas 17 trouxinhas de substância com aspecto de oxi, cinco trouxinhas de substância com aspecto de cocaína e R$ 47 em espécie. Um dos envolvidos tentou resistir à detenção, sendo usada força para contê-lo.



Os três jovens receberam voz de prisão e foram encaminhados para o 6º DIP. Também foi verificado na delegacia que dois deles já tinham passagem pela polícia pelo crime de tráfico de drogas.