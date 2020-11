Polícia desmantela fábrica clandestina de armas caseiras em Manaus

Manaus/AM - Uma fábrica de armas de caseiras , foi descoberta pela polícia na madrugada deste domingo (8), na rua Parintins, no bairro Colônia Terra Nova, na Zona Norte.

Uma denúncia anônima ajudou a revelar que a fábrica funcionava como uma oficina de fachada. No lugar de veículos, o proprietário ajustava armas que ele mesmo produzia na calada da noite.

Assim que ele percebeu a chegada das viaturas, saiu correndo deixando para trás três armas da produção, duas munições calibre 36 e uma máquina de solda. o dono da oficina, que é inquilino no local, ainda não foi localizado, mas é procurado pela PM. O material apreendido no local foi levado para o 6º DIP, no bairro Cidade Nova.