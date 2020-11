Policia apreende mais de 10 kg de drogas no Amazonas após denúncia anônima

Manaus/AM - Durante a 'Operação Horus', dois homens, com idades entre 26 e 28 anos, foram presos nesta sexta-feira (06) com 10,5 quilos de drogas dentro da casa onde moram, localizada no bairro Planalto, no município de Santo Antônio do Içá, interior do Amazonas.

De acordo com informações dos policiais, a equipe recebeu denúncia anônima sobre a comercialização de drogas na área. Ao chegarem no local indicado, os policiais encontrou os suspeitos. Durante a abordagem, foram encontradas porções de cocaína, maconha tipo skank e pasta base de cocaína, totalizando aproximadamente 10,5 quilos, além de cinco balanças de precisão.

A dupla foi encaminhada à Delegacia Regional de Polícia Civil de Santo Antônio do Içá.