Polícia dá dicas para evitar roubo de dados bancários pelo celular

Manaus/AM - A facilidade de pagar contas, movimentar valores e outros benefícios oferecidos pelos aplicativos de banco no telefone mudou a vida de muita gente, mas também aumentou o número de casos de roubos de dados bancários e pessoais pelas plataformas.

O risco em ainda maior em casos de roubos, furtos ou perdas de parelhos. Segundo o delegado Reinaldo Figueira, as instituições bancárias e financeiras devem ser informadas imediatamente caso o equipamento seja subtraído ou perdido e o bloqueio imediato de cartões e contas deve ser solicitado.



Nas situações em que houver transferências de quantias ou uso do cartão de crédito cadastrado no celular, o delegado explica que é fundamental informar ao banco para que as providências de segurança sejam adotadas e, inclusive, o cidadão possa reaver o dinheiro.



O delegado adjunto da DERCC, Rafael Montenegro, ressalta que é importante ter a menor quantidade de informações armazenadas no celular. “Fotos e conversas íntimas, trocas de informações pessoais ou senhas de alguns aplicativos. Se a pessoa puder evitar ter no seu telefone e ficar em outro dispositivo é mais seguro”, orienta.



DICAS BÁSICAS



• Evitar fotos de cartão e senhas

• Sempre que acessar o aplicativo bancário, lembrar-se de deslogar

• Utilizar duas etapas de verificação em aplicativos bancários e de uso pessoal

• Não deixar o celular com cartões cadastrados em posse de crianças

• Acessar redes seguras de internet