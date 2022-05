Polícia conta como bando agia na fraude em postos de combustíveis no Amazonas

Manaus/AM - Vinte postos de gasolina foram alvos do grupo que fraudava as máquinas de cartão de crédito. Dos quatro, dois foram presos pela Polícia Civil, nesta terça-feira (17), no bairro Alvorada, zona Centro-Oeste. O grupo atuava tanto na capital quanto no interior do estado.

Em coletiva, o delegado Adriano Félix contou como o bando agia nos estabelecimentos. "O grupo ia no posto de gasolina abastecer de forma regular, tirava foto da máquina de cartão de crédito do posto para verificar o nome do posto e a partir daí iniciavam a fraude".

"Eles criavam empresas fantasmas com o nome similar ao posto de gasolina, que seria alvo, e solicitavam para essa empresa (fantasma) no bairro Alvorada, no endereço de um dos integrantes, e as maquinetas chegavam no endereço", acrescentou.

O grupo voltava nos postos de combustíveis e fazia a troca das máquinas. Ainda segundo Adriano, o prejuízo chega a R$ 20 mil, e em um dos postos eles conseguiram 'arrecadar' R$ 20 mil em um único dia.

Os suspeitos estavam ainda planejando os golpes em grandes lojas de departamentos da capital. Gabriel Oliveira da Silva e Romilkson Christian estão sendo procurados pela Polícia Civil.