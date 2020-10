Polícia Civil incinera drogas apreendida em operações no Amazonas

Manaus/AM - A equipe de investigação da 63ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Pauini realizou na sexta-feira (02), a incineração de entorpecentes como maconha e cocaína, além de pés de maconha, que haviam sido apreendidos em ações policias do município, de janeiro a agosto desse ano. O processo ocorreu em uma fábrica de tijolos, na Estrada do Macuti, naquele município.

De acordo com o investigador André Sergey, gestor da unidade policial, o procedimento contou com o apoio operacional da Polícia Militar (PMAM) e Guarda Municipal. Estiveram presentes, também, representantes do Ministério Público (MPE-AM) e da Vigilância Sanitária.

“Como resultado da ação, foram incinerados 363 gramas de substância supostamente maconha, 655 pés de maconha e quase 2 quilos de substância supostamente cocaína”, destacou o investigador.



O gestor frisou, ainda, que a equipe de investigação da Polícia Civil retirou amostras das substâncias a serem enviadas para o laudo pericial e contraprovas.