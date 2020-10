Mulher fica em estado grave após ser agredida com marreta pelo ex

Marta de Abreu Dantas Silva, 42, ficou gravemente ferida após ter sido agredida a marretadas, supostamente pelo ex-marido. A mulher foi encontrada pelo filho, caída sobre uma poça de sangue dentro de casa, em Praia Grande, no litoral de São Paulo.

Segundo um site de notícias do Globo, o irmão da vítima, que preferiu não se identificar, contou que a vítima foi encontrada caída na cozinha de casa, no bairro Jardim Esmeralda, na última quarta-feira (30), pelo filho, de 18 anos, que procurava por algo para comer. Minutos antes, o pai dele e ex-marido da vítima havia aparecido em casa. De acordo com o registro, eles estavam separados, mas moravam na mesma casa.

Ainda segundo o irmão, o homem teria aparecido na porta do quarto do filho segurando uma marreta. De acordo com o registro, ele teria dito ao filho que iria sair para procurar um emprego. O homem trabalha como pedreiro e, por isso, a ferramenta não causou suspeitas.

Quando o rapaz foi à cozinha para buscar algo para comer, encontrou a mãe caída no chão, em cima de uma poça de sangue sob sua cabeça. Ele ficou em estado de choque, mas conseguiu acionar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que socorreu a mulher.

Ela foi encaminhada ao Hospital Irmã Dulce, onde segue internada, ainda inconsciente.

A Polícia Científica foi até a residência para apreender a marreta. Um boletim de ocorrência foi registrado na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Praia Grande nesta quinta-feira (1º) e o caso segue sob investigação.