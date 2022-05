Polícia caça suspeito de mandar matar mulher que sumiu com droga no Amazonas

“Ao descobrir que Adelaide tinha roubado o entorpecente, Patrick decidiu armar uma emboscada para a mulher, juntamente com os outros quatro indivíduos”, informou a equipe policial do município.

De acordo com policiais civis lotados na 44ª DIP, a motivação do crime seria, supostamente, pelo fato da vítima ter roubado cerca de 40 gramas de droga de Patrick.

Manaus/AM - A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), quer saber o paradeiro de Patrick Nélio Picanço de Oliveira, idade não identificada, envolvido no homicídio e ocultação de cadáver de Adileide Batista da Silva, que tinha 30 anos. O crime ocorreu no dia 22 de abril deste ano, em São Sebastião do Uatumã, no Amazonas.

