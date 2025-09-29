Polícia caça pedreiro que enganou vítima e roubou R$ 17 mil em Manaus





Manaus/AM - A Polícia Civil do Amazonas divulgou a imagem de Waldeir Rodrigues da Silva, 44, procurado pelo crime de estelionato praticado em novembro de 2022, por meio de serviços de construção, avaliado em mais de R$17 mil. O crime foi praticado no bairro Coroado, zona leste de Manaus.

De acordo com o delegado Marcos Arruda, na época do crime, a vítima solicitou os serviços de Waldeir como pedreiro para consertar o muro traseiro de sua residência. A vítima pagou ao autor R$ 3,7 mil pelos materiais e R$ 2,5 mil pela mão de obra.

“O pedreiro chegou a oferecer serviços adjacentes à vítima, no valor de R$ 11 mil, contudo ele não concretizou o serviço, desaparecendo dias depois sem prestar os serviços e sem devolver os referidos valores”, disse o delegado.

Segundo o delegado, o autor é contumaz nesta prática de estelionato e é considerada uma pessoa de alta periculosidade. Ele tem sete Boletins de Ocorrências, três Inquéritos Policiais (IPs) e é réu em três ações penais.

Quem tiver informações sobre o paradeiro de Waldeir Rodrigues da Silva pode entrar em contato pelos números (92) 98558-1111, do 11º DIP, 197 e (92) 3667-7575, da Polícia Civil; ou pelo 181, da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM). “A identidade do informante ficará em sigilo”, afirmou o delegado.