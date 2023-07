Polícia apura denúncias de queimadas e desmatamento ilegal no Amazonas

Manaus/AM - Denúncias de desmatamento ilegal e queimadas no município de Humaitá, no interior do Amazonas, estão sendo investigadas pela Delegacia Interativa de Polícia (DIP) do município, em conjunto com a Operação Tamoiotatá.

De acordo com o delegado Torquato Mozer, titular da unidade policial, a operação foi realizada, nesta sexta-feira (21), com a finalidade de averiguar várias denúncias de desmatamento ilegal e queimadas que ocorriam naquela região.

“Na ocasião, nos deparamos com uma situação onde claramente se parecia uma invasão de terras e várias características de um grupo criminoso conhecido no sul do estado do Amazonas e de Rondônia (RO)”, explicou o delegado.

Conforme a autoridade policial, em diversos locais foram encontradas a sigla do grupo, insinuando que as terras seriam de propriedade deles.

“Realizamos diligências nesses locais e, após o termino dos trabalhos, retornamos para a cidade onde fizemos alguns procedimentos de praxe. A operação terá continuidade para identificar as pessoas envolvidas”, informou Torquato Mozer.